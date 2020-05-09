الباحة 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واسبدأت جمعية البر الخيرية بالعقيق مع مطلع شهر رمضان المبارك لهذا العام، في توزيع وجبات الإفطار المخصصة للصائمين، عبر برامجها المتعددة والمتنوعة في هذا الشأن، لتشمل المستفيدين من مختلف شرائح المجتمع.وسارعت الجمعية في تقديم أكثر من 3000 وجبة إفطار صائم خلال النصف الأول لشهر رمضان من خلال الوصول إلى القاطنين في مقر الإيواء وبعض المناوبين في المرافق الحكومية كالمستشفيات والمراكز الصحية المناوبة ورجال الأمن في الميدان، وتحتوي على الماء والتمر والعصيرات والفطائر.وأكد أمين عام جمعية البر بمحافظة العقيق محمد بن سفر الغامدي حرص الجمعية على تنفيذ مشروعاتها الخيرية في هذا الشهر الكريم وفق خطط منظمة وبكفاءات سعودية، وتنمية الجوانب الخيرية، حاثاً أهل الخير للمسارعة في مثل هذه البرامج التي تنعكس ايجاباً على الفرد، سائلاً الله تعالى أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم.// انتهى //16:13ت م0070