الدمام 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية من خلال الإدارة العامة لصحة البيئة التابعة لوكالة شؤون البلديات و15 بلدية تابعة لها خلال الأسبوع الأول والثاني من شهر رمضان المبارك، ١٧٧٥ جولة تفتيشية منها ٢٠١ جولة مشتركة مع مجموعة من الجهات ذات العلاقة استهدفت ٩٢٧٢ من المحلات التجارية والمسالخ، وذلك بمشاركة ٨٦ مراقباً صحياً و٣٠ مراقباً للأسواق و ٤٤ طبيباً بيطرياً و١١ مساعداً للأطباء البيطريين، وذلك ضمن الجولات الرقابية التفتيشية الميدانية التي تقوم بها أمانة المنطقة الشرقية، بالإضافة إلى حملات التعقيم والتطهير لعدد من المحلات والأسواق التجارية والمسالخ في عدد من مدن المنطقة التي تأتي ضمن حرصها على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - ١٩) خلال شهر رمضان المبارك.واشتملت الجولات التي نفذتها الأمانة والبلديات المرتبطة بها التأكد من المنتجات المباعة في المحلات والتأكد من التعقيم بشكل مستمر, بالإضافة إلى التأكد من عملاء التوصيل وطريقة حفظ المنتج المرسل إلى المنازل وتطبيق الإجراءات الوقائية، والتأكد من الشاحنات التي تقوم بنقل المنتجات والمأكولات ومصادرة المنتجات الغير سليمة مع فرض الغرامات على المحلات التي لا تقوم بتطبيق إجراءات التعقيم على الشاحنات لنقل المنتجات في بيئة آمنة.كما استهدفت الجولات اللحوم المباعة من خلال تطبيق الأنظمة والإجراءات الصحية لبيعها على المواطنين والمقيمين في بيئة صحية آمنة، التي نتج عنها إتلاف ٧٠٠١ كيلو جرام من اللحوم الغير صالحة للاستخدام و إتلاف ٧٧١ لتراً من الاتلافات السائلة، كما جرى رصد ٧٠٠ مخالفة من قبل بعض المحلات التي أسفرت عن إغلاق ٧٦ محلاً لعدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية التي فرضتها الأمانة على تلك المحلات فيما تم فرض غرامات على المحلات التجارية المخالفة.وشملت الجولات الميدانية الحيوانات المباعة في عدد من المحلات والمسالخ التي تضمنت فحص ١٢٩٦٤ رأساً من الضأن و ١٦٧٩ رأساً من الماعز و ٧٩١ رأساً من الإبل و١٣٣١ رأساً من البقر ، حيث نتج عنها إعدام جزئي يقدر بـ ١٢٩٥ عضواً من هذه الحيوانات وإعدام كلي لـ ٧٩ رأساً.وأصدرت أمانة المنطقة الشرقية مجموعة من الرخص المهنية لنشاط بيع اللحوم قدرت بـ ٦٨ رخصة مهنية, فيما جرى إلغاء ٩ رخص مهنية لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، كما جرى التأكد من بعض المحلات التجارية من خلال سريان الرخصة, حيث جرى ضبط ٤٢٢ رخصة للمحلات منتهية وإبلاغهم بسرعة التجديد حتى لا تقع الغرامات عليهم. وتضمنت الجولات, إصدار مجموعة من الشهادات الصحية للمحلات التجارية التي طبقت الأنظمة والإجراءات، حيث جرى إصدار ١٤ شهادة صحية لعدد من المحلات التجارية ممن استوفوا الشروط، فيما انتهت ٦٩ شهادة صحية مع إبلاغ المحلات بضرورة تطبيق الإجراءات التي تفرضها الأمانة ليتم تجديدها.وتحرص أمانة المنطقة الشرقية على فحص الحيوانات المباعة والتدقيق عليها بشكل مستمر للتأكد من اللحوم الصالحة وإتلاف الغير صالح للاستخدام مع تطبيق الغرامات ممن لم يلتزم بالإجراءات الاحترازية التي تفرضها الأمانة على المحلات والمسالخ ، منوهةً بأنه في حال وجود أي ملاحظات أو استفسار التواصل من خلال مركز ٩٤٠.// انتهى //16:14ت م0071