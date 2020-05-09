مأرب 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واسنفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الشهر الفضيل، عددًا من البرامج الاجتماعية والأنشطة الرمضانية ضمن مشروع "بذرة أمان" استفاد منها 600 يتيم ويتيمة من محافظات عدن، ومأرب، وصنعاء، والبيضاء، والجوف، والساحل الغربي، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة.وأوضح المدير التنفيذي لمنظمة ائتلاف الخير للإغاثة فهمي بن منصور، أنه تزامنًا مع شهر رمضان المبارك جرى توفير العديد من المبادرات المتنوعة التي تسهم بتعزيز التكاتف الإنساني من ضمنها برنامج التفطير، وتقديم السلال الغذائية، كذلك القيام بزيارات تفقدية لمناطق إيواء الأيتام وأسرهم مع تلبية احتياجاتهم، مع تقديم رسائل توعوية ومطويات إرشادية تتعلق بالتعامل مع فيروس كورونا (كوفيد – 19) ومنع إنتشاره بهدف سلامة الأيتام وأسرهم.يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يقدم مشاريع وبرامج إنسانية وإغاثية متنوعة للأيتام وأسرهم في اليمن بهدف تحسين ظروفهم المعيشية ورعايتهم في جميع المجالات، ونفذ المركز في هذا الصدد مشروع "مهارتي بيدي" لتحسين سبل العيش لأسر الايتام للعام 2018م، ومشروع "لست وحدك" لحماية وكفالة أسر الأيتام في اليمن للعام 2019م، و مشروع "بذرة أمان" لحماية ورعاية الأيتام وأسرهم باليمن للعام 2020م.وشملت البرامج تدريب وتأهيل 250 يتيما ويتيمة بدورات مهنية وحياتية، وتوفير بيوت ومواد إيواء لأسر الأيتام النازحة في اليمن،وتأمين الوسائل التعليمية ومتابعة انتظام الأيتام في المدارس، وتنفيذ أنشطة ترفيهية للأيتام ، وتوفير الرعاية الصحية الدورية لـ 600 يتيم ويتيمة، و تقديم المساعدات الغذائية الشهرية لعدد من أسر الأيتام في اليمن، وتوفير أدوات مهنة لمعيلات أسر الأيتام لإطلاق مشاريع صغيرة مدرة للدخل.ويأتي ذلك تجسيدًا للدور الإنساني النبيل للمملكة العربية السعودية بالوقوف مع الأشقاء اليمنيين في مختلف المجالات وللتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.//انتهى//16:15ت م0072