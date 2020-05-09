عدن 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تمويل مشروع الاستجابة الطارئة للنظافة والإصحاح البيئي في مديريات محافظة عدن، وذلك بالتعاون مع مؤسسة يدًا بيد للتنمية.وسلم المركز لإدارة صندوق النظافة وتحسين مدينة عدن، مستلزمات متعلقة بالنظافة بالإضافة إلى 112 حاوية قمامة.وأوضحت رئيسة مؤسسة يدًا بيد للتنمية وردة السيد، أنه سيجرى توزيع مستلزمات النظافة على مستوى محافظة عدن وفق الخطة المنفذة، مشيرةً إلى أن الفرق الميدانية تواصل رفع أكوام القمامة ورش المبيدات الحشرية في مناطق مختلفة من مديريات صيرة، الشيخ عثمان، ودار سعد، داعيةً إلى تدعيم الجهود لانتشال المحافظة من أوضاعها الصحية والبيئية الحالية، مثمنة تعاون الجهات المعنية في إنجاح أنشطة المشروع، وبشكل خاص دور مركز الملك سلمان للإغاثة بالدعم وبالمتابعة المستمرة ودور صندوق النظافة بالإشراف.ويقوم المشروع الذي أنطلق الشهر الماضي على مدى خمسة أشهر يستفيد منه 865,000 فرد، بحملات رش المبيدات وتوفير حاويات القمامة وعربات نقل الأتربة، والتعاقد مع 160 عاملاً وعاملة نظافة، بالإضافة إلى توفير الزيوت والمحروقات وقطع الغيار لآليات نقل المخلفات، والتعاقد مع معدات نقل ثقيل، و توفير مستلزمات متعلقة بالنظافة، بما يسهم في الحد من انتشار الأوبئة والأمراض التي تنجم من تكدس النفايات، لتحقيق الأمن الصحي والإصحاح البيئي، وضمان السلامة العامة، في اتجاه تحسين واستدامة الخدمات الأساسية في المحافظة.ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.//انتهى//16:19ت م0075