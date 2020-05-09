الدمام 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واسناقشت كليتي الآداب والتربية في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، من خلال المنظومة الافتراضية عن بُعد عدداً من الرسائل العلمية، تضمنت ١٨ رسالة علمية لدرجة الماجستير ، منها (٤) أربع رسائل ماجستير، ورسالة دكتوراه واحدة لكلية الآداب، و ١٤ رسالة علمية لدرجة الماجستير بكلية التربية، واعتمدت (٢١) خطة بحثية في برامج الدراسات العليا في الكلية.ونوّه عميد كلية التربية الدكتور عادل أبو دلّي، بما حققته الكلية في هذا المجال، واستفادتها من التقنية، وتسخيرها لتعزيز العملية التعليمية والبحثية، وتحقيق مزيد من النجاحات في ظل الجهود الوطنية المتكاملة التي وجهت بها القيادة الرشيدة -أيدها الله- وتعظيم الفائدة من خبرات الجامعة ومكتسباتها في المجال التقني، وجعل مسيرة الطلبة والدارسين العلمية والبحثية أولوية تُسخّر من أجلها كل الإمكانات المتاحة.من جانبها، أكدت عميدة كلية الآداب الدكتورة مشاعل بنت علي العكلي، أن هذا الإنجاز جاء ليضاف الى سلسلة إنجازات الجامعة، واستفادتها من التقنيات الحديثة، ونظم التعليم الإلكتروني لتعزيز جودة العملية التعليمية، وخدمة الطلبة في استكمال نتائجهم البحثية والعلمية، ليتعامل بها الطلبة الدارسين على الوجه الأكمل، لتحقيق النجاح في ظل هذه الظروف الاستثنائية، وعطاء كريم من القيادة الرشيدة "أعزها الله" وتمكين الطلبة من بلوغ أهدافهم، مشيرةً إلى أن الكلية إضافة إلى ما حققته من مناقشات سوف تعقد (٤) مناقشات علمية قبل اختتام الفصل الدراسي الحالي.// انتهى //16:21ت م0076