دكار 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واسقدم مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في السنغال 8000 وجبة إفطار وسلال غذائية ووجبات ساخنة على الصائمين في العاصمة دكار وعدد من الأقاليم القريبة.وأشار مدير مكتب الندوة في السنغال بأن عملية التوزيع دُشنت بحضور معالي مستشار رئيس جمهورية السنغال الوزير حسن جوب الذي ثمن جهود الندوة وعطائها المتواصل لخدمة الشعب السنغالي.الجدير بالذكر أن مئات من الفقراء والمحتاجين والأيتام والمدارس القرآنية ومساجد الندوة ومراكزها وبعض الجمعيات المحلية وبعض منسوبي البلديات استفادوا من المشروع.وعبر المستفيدون عن شكرهم وامتنانهم على الدعم السخي من مملكة الإنسانية حكومة وشعبًا ورفعوا أكف الضراعة بالدعاء للداعمين بالأجر والثواب.// انتهى //16:39ت م0079