رام الله 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن عدم تسجل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لليوم الثاني على التوالي، وتماثل 39 حالة مصابة بالفيروس للشفاء.وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، في بيان صحفي اليوم، أن 9 حالات شفاء سُجلت في محافظة رام الله والبيرة، وحالتين في محافظة الخليل، و3 حالات في محافظة طولكرم، و13 حالة في ضواحي القدس، و12 حالة في مدينة القدس، ما يرفع عدد حالات الشفاء إلى 321، أي بنسبة، 58.7% من مجمل الإصابات.// انتهى //17:01ت م0086