جدة 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واسنظّمت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة ندوة رقمية للمستثمرين عبر منصة للاتصال المرئي، وذلك بهدف التعريف بالمبادرات التي أطلقتها الهيئة مؤخراً عبر مركز الخدمات الحكومية المتكاملة 360 لدعم استمرارية أعمال المستثمرين والتخفيف من الآثار الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.وتناولت الندوة التي تأتي في إطار حملة "متواصلين" التي أطلقتها الهيئة مؤخرا، مبادرة التجديد التلقائي للتراخيص الاستثمارية، وتأجيل سداد المقابل المالي المستحق لخدمات هذه التراخيص، ومبادرة تأجيل سداد المقابل المالي المستحق للخدمات العقارية ولخدمات البلدية أيضاً ومبادرة تأجيل سداد مبالغ المخالفات المسجلة، مشيراً إلى أن هذه المبادرات ستظل سارية حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي.وأكدت الهيئة خلال الندوة أن مركز 360° على استعداد تام لدعم المستثمرين للاستفادة أيضاً من المبادرات التي أطلقتها الجهات الحكومية الأخرى بهدف تخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص.يذكر أن مركز 360° يقدم خدماته على مدار الساعة تيسيراً لتطبيق مفهوم العمل عن بعد والتزاماً بالتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمكافحة جائحة فايروس كورونا.// انتهى //17:18ت م0088