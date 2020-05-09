نجران 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واستنفذ الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران غداً، دورتان تدريبيتان عن بُعد، تستهدف أفراد المجتمع، الأولى بعنوان "الأمن السيبراني"، والثانية بعنوان"التخلص من المشاعر السلبية".وتأتي تلك الدورات استشعاراً من الإدارة بالمسؤولية المجتمعية في تنمية وتطوير مهارات أفراد المجتمع، وضمن مبادرة "العطاء التدريبي" التي أطلقتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.// انتهى //17:20ت م0089