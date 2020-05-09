ثقافي / "الأمن السيبراني" و"التخلص من المشاعر السلبية" .. دورتان ينفذها التدريب التقني بنجران غداً
السبت 1441/9/16 هـ الموافق 2020/05/09 م واس
نجران 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واس
تنفذ الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران غداً، دورتان تدريبيتان عن بُعد، تستهدف أفراد المجتمع، الأولى بعنوان "الأمن السيبراني"، والثانية بعنوان"التخلص من المشاعر السلبية".
وتأتي تلك الدورات استشعاراً من الإدارة بالمسؤولية المجتمعية في تنمية وتطوير مهارات أفراد المجتمع، وضمن مبادرة "العطاء التدريبي" التي أطلقتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
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17:20ت م
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