رفحاء 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واستنفذ بلدية الشريم بمنطقة الحدود الشمالية، عدداً من أعمال المشاريع الخدمية، تشمل سفلتة وتحسين المدخل الرئيس من خلال استكمال المسارين للطريق في المدخل ليصبح المسار المزدوج بطول 4 كيلو مترات.كما تواصل إدارة الشؤون الفنية قسم المشاريع متابعة أعمال معالجة وصيانة وتأهيل الشوارع من خلال عمليات الكشط وإعادة السفلتة.فيما تقوم إدارة الخدمات بالبلدية متمثلة بقسم الزراعة بأعمال قص نجيلة المسطحات الخضراء في الحدائق والميادين وصيانتها لتحسين المنظر العام.وتأتي هذه الأعمال استمراراً لجهود البلدية في رفع مستوى أداء الشوارع والخدمات لتحقيق رضا المستفيد.// انتهى //17:21ت م0090