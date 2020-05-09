جدة 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واستنظم جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال وبالتعاون مع مركز الوعي الفكري بوازرة التعليم غداً، فعاليات الملتقى الافتراضي الأول للجامعات السعودية لتعزيز الانتماء الوطني في الأزمات تحت رعاية معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وذلك عبر النقل الإلكتروني الافتراضي.ويتناول الملتقى الذي يدير جلساته عميد معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال الدكتور الحسن آل المناخرة أربعة محاور متنوعة يتمثل المحور الأول في "تفاعل مؤسسات الدولة في التعامل مع أزمة كورونا وأثره الفكري" بمشاركة صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالله بن خالد بن سعود الكبير عضو هيئة التدريس بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والمشرف على مركز الوعي الفكري بوزارة التعليم الدكتور مرزوق بن مطلق الرويس, فيما يضم المحور الثاني بالملتقى "التحديات الفكرية في الأزمات المهددة للانتماء الوطني ودور الجامعات في معالجتها" يتحدث خلالها وكيل جامعة الطائف للشؤون الأكاديمية الدكتور عبدالرحمن الأسمري ، وأستاذ اللغويات بقسم اللغات الأوربية بجامعة الملك عبدالعزيز والدكتور عبدالله الخطيب.ويخصص الملتقى خلال جلساته المحور الثالث لـ "الجامعات ودورها في تعزيز الانتماء الوطني في ظل الأزمة الراهنة" ويتحدث خلاله وكيل وزارة التعليم للتخطيط والتطوير الدكتور إبراهيم البديوي ، ووكيل وزارة التعليم للتعليم الجامعي الدكتور عبدالرحمن الخريف ، ووكيلة وزارة التعليم للبرامج التعليمية الدكتورة تهاني البيز .ويتناول المحور الرابع "الاتزان الفكري لطلبة الجامعات في تلقي خطاب الأزمات والتعامل معها" بمشاركة وكيل جامعة جدة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبيد آل مظف ، وأستاذ علم النفس بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتورة أروى حسني عرب.من جانبه ثمن معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي رعاية معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ لهذا الملتقى الذي يسهم في تعزيز الانتماء الوطني لدى الفرد في مواجهة الأزمات ، كما يبرز جوانب متعددة ويناقش أبعادها في ظل ما يواجهه العالم تجاه جائحة كورونا المتفشية .وأكد الدور الكبير الذي تقوم به الجامعات ممثلة في وزارة التعليم وجهودها المتواصلة في رفد المجتمع ومؤسساته بالأبحاث والاستشارات والخدمات المجتمعية ، مربحاً بالجميع لحضور الملتقى من خلال الرابط التالي : https://t.co/GwlB1AOmYX?ssr=true// انتهى //17:30ت م0092