جدة 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واسواصلت أمانة محافظة جدة حملاتها الرقابية المكثفة على الباعة الجائلين المخالفين في نطاق 19 بلدية فرعية، وذلك ضمن مجهوداتها المتواصلة وأعمالها المستمرة تحت شعار "غذاؤكم أمانة" التي تقوم بها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للحد من الظواهر السلبية وحماية سكان جدة.وأوضح وكيل الأمين للبلديات المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أن الحملات التي انتطلقت خلال الفترة من ١ شعبان وحتى تاريخه أسهمت في مصادرة نحو ٩٠٥ أطنان من الخضار والفواكه وغيرها من المواد الغذائية ، وإتلاف ١٦١٤ عربة، و٨٤٤ بسطة ، وحجز ٤٠ سيارة.وأكد حرص أمانة محافظة جدة على سلامة السكان من خلال مكافحة الباعة الجائلين من العمالة المخالفة والسائبة، معبراً عن شكره لتعاون سكان جدة في التبليغ عن المخالفات البلدية عبر رقم البلاغات 940 وتطبيق "بلدي".// انتهى //17:32ت م0094