عام / شرطة الرياض : القبض على مواطنين اثنين تورطا بسرقة 15 مركبة .. واسترداد جميع المركبات المسروقة لأصحابها
السبت 1441/9/16 هـ الموافق 2020/05/09 م واس
الرياض 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واس
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت - بفضل من الله - عن القبض على (مواطِنَينْ في العقدين الرابع والسادس من العمر) ، تورطا وأقرا بسرقة 15 مركبة، حيث تم استرداد جميع المركبات المسروقة لأصحابها، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافة ، لإحالتهما إلى النيابة العامة.
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17:41ت م
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