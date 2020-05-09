الدمام 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واستمكنت أمانة المنطقة الشرقية من تنفيذ أكثر من ٧٣٤ ألف متر مربع من أعمال السفلتة المنفذة حتى نهاية شهر أبريل الماضي، في مختلف مدن ومحافظات المنطقة، متجاوز بذلك إجمالي المخطط السنوي بنسبة 106.24 %.وأوضح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، أن الأمانة كثفت أعمال السفلتة، ومعالجة حفر الطرق، والأرصفة ودهانها، وذلك ضمن خطتها السنوية مستغلة فترة منع التجول لزيادة وتيرة هذه الأعمال، ما أسهم بشكل كبير في تنفيذ أعمال الأسفلت التي بلغت حتى نهاية شهر أبريل (734000) متر مربع، ضمن إجمالي الكمية المخطط تنفيذها حتى عام 2020م، حيث بلغ إجمالي معالجة حفر الطرق 72497 مترا مربعا.وأشار الى أن إجمالي الكمية المخطط تنفيذها حتى عام 2020م 82000، إذ بلغ تنفيذ البند من إجمالي المخطط السنوي نسبة 88.41٪، فيما قُسِّمت أعمال الأرصفة إلى تنفيذ 23410 أمتر طولية من "بردورات" الذي بلغت نسبة إنجازه من المخطط السنوي 93.64٪، و 43500 متر مربع من "انترلوك" والبالغة نسبة إنجازه من المخطط السنوي 82.08٪ ، ونفذت أعمال الدهانات المقسمة ما بين الأرصفة " بردورات " و الطرق، بإجمالي 34400 متر طولي لدهانات الأرصفة، بينما دهانات الطرق وصلت لـ 23200 متر مربع.وأضاف المهندس الجبير ، أن الأمانة واصلت أعمال الصيانة والتأهيل والتطوير للطرق خلال فترة منع التجول، التي تُنفذ حسب خطة مجدولة وضعتها لتنفيذها في جميع المدن والمحافظات في المنطقة؛ لخدمة المواطن والمقيم، وتكثيفها بهدف الانتهاء منها في أسرع وقت، ومنها طريق الملك فهد بن عبدالعزيز، طريق الملك سعود بن عبدالعزيز، وطريق الأمير نايف بن عبدالعزيز، حيث جرى تقسيم أعمال صيانة طريق الملك فهد بن عبدالعزيز، إلى قسمين، الأول من تقاطع طريق الأمير محمد بن فهد، إلى تقاطع طريق الجبيل الظهران بطول 5300 متر طولي، والثاني من تقاطع طريق الجبيل الظهران إلى تقاطع طريق أبو حدرية بطول 5550 مترا طوليا.كما انتهت الأمانة من تنفيذ أعمال المرحلة الأولى والتي تضمّنت أعمال كشط وإعادة سفلتة 137000 مترمربع، وأعمال دهان الطرق بمساحة 4750 مترا مربعا، وأعمال الإزالة لطبقات الطريق بحجم 3237 مترا مكعبا، فيما تم استبدال عدد 1386 لمبة ليد موفرة للطاقة لوحدات الإنارة بثلاث أنفاق، و 180 لمبة لوحدات الإنارة الصوديوم، وترميم ودهان الحواجز الخرسانية والحديدية بمساحة 5400 متر طولي، واستبدال 54 لوحة ضمن وسائل السلامة والعلامات الإرشادية، وصيانة 100 منهل من مناهل تصريف المياه، فيما تم إزالة 463 مترمكعب من مخلفات قنوات تصريف الأمطار بالأنفاق، وتنظيف وتعقيم جدران الأنفاق بمساحة 24000 متر مربع.// يتبع //17:52ت م0096

وأشار معالي أمين الشرقية إلى بدء الأمانة بأعمال الكشط للمرحلة الثانية من صيانة طريق الملك فهد بن عبدالعزيز، وتحديداً من تقاطع طريق الجبيل الظهران باتجاه طريق أبو حدرية، حيث بلغت مساحة الكشط لـ 6000 متر مربع " طول 300م * عرض 20 م"، كما تم البدء بأعمال صيانة طريق الملك سعود بن عبدالعزيز، ابتداءً بكشط الجزء من تقاطع إشارة منطقة الخضرية بطول 250 مترا طوليا باتجاه طريق الجبيل الظهران، فيما لا تزال الأعمال جارية.فيما لا تزال أعمال الصيانة والتأهيل بطريق الأمير نايف بن عبدالعزيز جارية، من تقاطع طريق الملك سعود بن عبدالعزيز إلى تقاطع طريق الملك خالد بن عبدالعزيز باتجاه الجنوب، حيث حققت حتى الآن أعمال فرد طبق الأساس الترابي 5440 مترا مكعبا، وتم فرد طبقة الجيوجريد بمساحة 27200 مترمربع، فرد طبقة الجيوتكستيل بمساحة 27200 مترمربع، وتركيب أحواض زراعة بالجزيرة الوسطية وبلغ عدد الأحواض 80 حوضا زراعيا، فيما قدرت أعمال الأرصفة "البردورات "1200 متر طولي، و الـ " انترلوك " 3200 متر مربع.وأوضح المهندس الجبير أن الأمانة مستمرة في مشاريع إنشاء الطرق والجسور وتصريف المياه التي تنفذها للمساهمة في تحقيق رؤية الأمانة الحضارية وتنفيذ مشاريعها من خلال أفضل الممارسات بما يحقق دورها الفاعل في عملية الإعمار وتحسين جودة الحياة وجذب الاستثمار وفقاً لرؤية المملكة 2030م، وجاري العمل بمدخل ضاحية الملك فهد بمدينة الدمام، بشارع الملك سعود من تقاطعه مع شارع الامام الشافعي، وحتى تقاطعه مع شارع بلال بن رباح، بمساحة إجمالية تتجاوز ٦٢٠٠ متر مربع.كما شملت أعمال الحفر مع ترحيل ناتج الحفر والتي تم الانتهاء منها بالكامل، وتم وضع طبقة نسيج قماشي (جيوتك ستايل ) وتم الانتهاء من تنفيذ 100٪ منه، ومن ثم تم وضع فلتر حصوي وتم تنفيذه 100 ٪، وتم إجراء الاختبارات الحقلية اللازمة، وتم استخدام ماده CLSM وهي مواد مالئة منخفضة المقاومة، وتمتاز هذه المادة بسهولة وسرعة أعمال الصب، وهي خلطه جاهزة لا تحتاج إلى تخزين المواد في الموقع، ولها قدرة عالية على ملء كافة أنواع الحفر والخنادق، وهي صديقة للبيئة وتقلل من مستوى الضوضاء بالمنطقة المحيطة بالموقع، كما أنها لا تحتاج إلى عدد كبير من العمالة والمعدات، فيما سيتم فرد طبقة الأسفلت السطحية خلال هذا الأسبوع - بمشيئة الله -.// انتهى //17:52ت م0097