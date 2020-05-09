عمّان 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واسسجلت الأردن اليوم 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 522 إصابة.وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر إن 6 حالات هي لسائقي شاحنات أحدهم أردني وخمسة أجانب، وحالة لدبلوماسي أجنبي قادم من الخارج، و7 حالات إصابة لمخالطين لحالة إيجابية أعلن عنها سابقًا، مبينًا في الوقت نفسه شفاء حالتين مصابتين بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 392 حالة.// انتهى //18:22ت م0101