حفر الباطن 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واستحتفي جامعة حفر الباطن، مساء غدٍ بتخريج 3335 طالبًا وطالبة، من 12 كلية في 42 تخصصًا للعام 1440 - 1441هـ، يمثلون الدفعة السادسة من خريجي كليات الجامعة في حفر الباطن والخفجي والنعيرية والقرية العليا.وأكد معالي مدير الجامعة الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي القحطاني، حرص الجامعة على مشاركة أبنائها وبناتها الخريجين فرحة التخرج من خلال سلسلة من البرامج عن بُعد تستمر لمدة ثلاثة أيام، على الرغم من الظروف الاستثنائية الحالية، وذلك بعد عدة سنوات من البذل والجد والاجتهاد والتحصيل العلمي، معرباً عن فخره واعتزازه بالخريجين الذين يبدؤون حياتهم العملية والمساهمة في التنمية الوطنية التي تشهدها بلادنا المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ودعم خطط وبرامج رؤية المملكة 2030م.وقدم الدكتور القحطاني، شكره لجميع العاملين في الجامعة، أساتذة وموظفين على جهودهم التي أثمرت عن تخريج الدفعة السادسة في مسيرة الجامعة، مهنئاً أبناءه الخريجين الذين ينظرهم الوطن في جميع المواقع التي تحتاجها التنمية، سائلاً الله تعالى لهم التوفيق.// انتهى //18:48ت م0105