الرياض 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واسأكد رئيس اللجنة الاجتماعية لمؤسسة دار الاستقامة للتربية والتنمية بالسنغال الدكتور أحمد سك أنه في ظل هذه الظروف القاسية والأوضاع الاستثنائية التي يشهدها العالم اليوم بسبب وباء (COVID 19) الذي يجتاح العالم، ويضرب اقتصاد البلدان بلا رحمة ولا سابق إنذار، أن كل دولة أصبحت تعلن حالة الطوارئ، سخاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وكرمه ليدشِّن برنامجا في غاية الأهمية لتفطير الصائمين، في دكار عاصمة السنغال، مشيراً إلى أنه استفاد من هذا البرنامج ما يزيد عن 1.200 أسرة من مختلف أنحاء البلاد، حيث جرى تسليم كل أسرة سلة غذائية سخية تشتمل على أساسيات الحياة؛ من الأرز والزيت والسكر والقهوة والحليب.وبين أن هذه المساعدات جاءت في وقتها مع حلول شهر رمضان المبارك، حيث توقفت معظم الأنشطة الاقتصادية وتقلصت فرص العمل وأوقاته في شتى المجالات, نتيجة حالة الطوارئ المفروضة من قبل السلطات السنغالية للحد من انتشار فيروس COVID 19.وقال : في ظل هذه الظروف القاسية التي يعيشها الشعب، وفي دجى هذه الليلة الظلماء التي لا يدرى متى ينقشع ظلامها، طلعت علينا شمس خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - بهذه السلات الغذائية السخية التي استحسنها كل من شارك في توزيعها، واستبشر لها كل من استفاد منها.ورفع الشكر إلى حكومة المملكة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على هذه المبادرة السخية، وعلى هذه اللفتة الإنسانية الأخوية. قدم الشكر لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وعلى رأسها معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ على اختيار السنغال من بين المستفيدين، ومؤسسة دار الاستقامة للتربية والتنمية من المؤسسات المتعاونة لتنفيذ هذا البرنامج المهم, وسفير خادم الحرمين الشريفين في دكار فهد بن علي الدوسري، والملحق الديني هزاع المطيري على رعايتهم الكريمة لهذا البرنامج الذي سيسهم حتما في تخفيف وطأة هذه الجائحة وتبعاتها على الشعب السنغالي.// انتهى //18:52ت م0107