سكاكا 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واستتابع الفرق الميدانية التابعة لفرع الوزارة بمنطقة الجوف جولاتها الرقابية للتأكد من وفرة المنتجات التموينية والاستهلاكية وثبات أسعارها, إضافة إلى مباشرة البلاغات الواردة إليهم من العملاء.وأوضح مدير عام فرع وزارة التجارة بمنطقة الجوف سامي بن سعود الرويلي أن الفرق الميدانية تقوم بالعمل اليومي على مراقبة الأسواق والمتاجر التموينية وأسواق الخضار والمخابز للتأكد من وفرة المنتجات واستقرار أسعارها, مبيناً أن الفرق الميدانية قامت خلال الثلاثة أيام الماضية بـ 350 جولة سجلت 12 مخالفات وباشرت 40 بلاغاً.وأكد استمرار مثل هذه الجولات التي تبعث في نفوس المواطنين والمقيمين الطمأنينة جراء الإجراءات المتبعة, داعيا الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات بالاتصال على الرقم 1900 أو من خلال تطبيق "بلاغ تجاري".// انتهى //18:55ت م0108