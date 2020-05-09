الرياض 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واستطلق الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض غداً ملتقى تعليم الرياض التطوعي الذي يأتي بعد تشكيل لجنة للتنظيم والإشراف على العمل التطوعي على مستوى المنطقة.وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي أن ملتقى تعليم الرياض التطوعي يأتي انطلاقا من دور الإدارة في خدمة الوطن واستشعارا بالمسؤولية تجاهه وذلك من خلال طرح دورات إثرائية عن بعد لجميع منسوبيها وللمهتمين بالعمل التطوعي للتعريف بالتطوع وماهيته ومجالاته المختلفة التي يمكن من خلالها خدمة الوطن.من جهته بين مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض للشؤون التعليمية عبدالله بن سعد الغنام أن الملتقى يستمر لمدة أسبوع كامل وهو عبارة عن دورات مسائية في مجال التطوع مدتها ساعتان من العاشرة مساء وحتى الثانية عشرة مساء.وبين الغنام أنه ستنفذ عدة دورة عن "دورة الفرص التطوعية"، و"قيادة العمل التطوعي"، و"التطوع في الأزمات", و"المهارات السبع للتطوع الاحترافي" و"أنت والتطوع عن بعد".وحث الغنام منسوبي تعليم الرياض والمهتمين بالعمل التطوعي للتسجيل في هذه الدورات وذلك من خلال رابط التسجيل : https://bit.ly/2YJs6Wp ، مشيراً إلى أنه سيكون هناك شهادة حضور لكل متدرب عن بعد للدورات.من جهة ذات صلة أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض منصة للعمل التطوعي لمنسوبيها من معلمين ومعلمات وإداريين وإداريات وذلك للراغبين في المشاركة في العمل التطوعي في المجالات التي يرغبون التطوع وخدمة وطنهم حيث يمكنهم التسجيل من خلال رابط منصة العمل التطوعي لتعليم الرياض عبر الرابط التالي : https://bit.ly/2zkzjS2.// انتهى //19:01ت م0109