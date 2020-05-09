رفحاء 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واسينظم مكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بطلعة التمياط بمنطقة الحدود الشمالية سلسلة "إشراقات رمضانية"طوال الشهر المبارك، يلقيها عايض بن محمد العصيمي،وهي سلسلة إشراقات علمية إيمانية يومية قصيرة تناقش كل ما يتعلق بالصيام والمواعظ وآداب شهر رمضان المبارك،وتبث في معرف المكتب بتويتر وقناة المكتب،والواتساب في الساعة الرابعة عصراً.وتأتي هذه الإشراقات الرمضانية ضمن البرامج الدعوية التي ينفذها مكتب الدعوة بطلعة التمياط لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم، لاسيما ما يتعلق بالمواعظ وبأحكام وآداب شهر رمضان المبارك واغتنام أيامه ولياليه بأنواع الطاعات.// انتهى //20:34ت م0116