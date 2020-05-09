المدينة المنورة 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واساستقبلت مسالخ البلدية بالمدينة المنورة خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك الجاري 6666 رأسا من الأنعام ،منها 170 رأساً من الإبل ، و 136رأساً من البقر ، إضافة إلى 6360 رأساً من الضأن والماعز.وأعدت خطة تشغيلية وآلية عمل لشهر رمضان المبارك وعيد الفطر المبارك، للإشراف الفني والإداري على المسالخ النموذجية ونقاط الذبح بالمدينة المنورة، ومتابعة سير العمل بها.// انتهى //20:42ت م0118