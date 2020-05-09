ظهران الجنوب 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واستنفذ جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز الربوعة بمنطقة عسير ، خلال شهر رمضان المبارك، مشروع "إفطار صائم" للمستفيدين.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية طالع بن ناصر التليدي أن المشروع يشمل تقديم 200 وجبة يوميًا ، يكون توزيعها للمقيمين وبعض الأسر المشمولة من خِدْمات الجمعية ، مع تطبيق جميع التدابير والاحترازات الوقائية أثناء توزيع الوجبات .وبين أن الجمعية وزعت 3آلاف وجبة للجاليات من خلال فريق من المتطوعين يتكون من 30 متطوعا قاموا ايضاً بتوزيع "هدية رمضان "لأكثر من 300 مقيما من أبناء الجاليات تتكون من مصحف مترجم بلغات الجاليات وسجادة .// انتهى //21:12ت م0121