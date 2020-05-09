تبوك 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واستنظم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بتبوك غداً، محاضرة لتفسير قوله تعالى "إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم"، عبر تطبيق زووم.وتأتي المحاضرة التي تُقام في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً، ضمن محاضرات الأسبوع الثالث لبرنامج "شهر الخير"، الذي تنفذه الجمعية خلال شهر رمضان المبارك، لتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم.// انتهى //21:33ت م0129