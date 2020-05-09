جيزان 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واستتواصل مهام الفرق الصحية بمحافظة الداير بمنطقة جازان في القيام بالفحص البصري للداخلين للمحافظة للتحقق من سلامتهم وعدم وجود أعراض اشتباه إصابة بفيروس كورونا المستجد ، وذلك تماشياً مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعمول بها في جميع مناطق المملكة.وتهدف الفرق الصحية لفحص الداخلين والخارجين من المحافظة وإليها من العاملين بها أو خارجها بالجهات المستثناة من تعليق الحضور لمقرات العمل، والعاملين بالأنشطة التجارية المستثناة من قرار منع التجول، كما تستهدف فرق صحية أخرى بالقطاع مساكن القاطنين الوافدين بالفحص الحراري والتوعية الصحية.ويشارك كذلك القطاع الصحي ببني مالك ضمن لجنة الكشف على مساكن الوافدين المُشَكَّلَة من عدة جهات في المرور على المساكن بالمحافظة للتحقق من توافر الاشتراطات الصحية اللازم توفرها في المساكن، إضافة إلى تنفيذ برامج توعوية للقاطنين ، وشرح وتطبيق طريقة غسل وتعقيم الأيدي وتدريبهم عليها، وتوضيح أهمية التباعد الاجتماعي في الحماية من انتشار فيروس كورونا المستجد.// انتهى //21:35ت م0130