تبوك 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واسواسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، الشيخ منصور بن عيد بن حرب شيخ بني عطية في وفاة ابن شقيقه حرب بن سعود - رحمه الله - .وأعرب سموه عن خالص تعازيه للشيخ منصور بن حرب ولجميع أسرتهم بوفاة فقيدهم ، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.من جهته أعرب الشيخ منصور بن حرب عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة غير المستغربة من سموه التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم ، سائلا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.// انتهى //21:59ت م0132