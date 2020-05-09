تبوك 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واستنظم الجمعية الخيرية للعمل التطوعي بمنطقة تبوك غداً ، دورة تدريبية عن بعد بعنوان " الجودة وقياس الأداء " يقدمها المدرب لافي البلوي، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساءً.وستتناول الدورة التي تقدم عبر البث المباشر في حساب الجمعية على الإنستجرام التعريف بالجودة وأهدافها ومبادئها ومراحل تطورها ، وكذلك الجودة في الإسلام والأخطاء في تطبيق الجودة والفرق بين إدارة الجودة والإدارة التقليدية بالإضافة إلى مراحل تطبيق الجودة.وأوضحت الجمعية ، أن هذه الدورة تأتي ضمن برنامج " فعاليات رمضان " والذي تنفذه الجمعية من خلال تقديم مجموعة من الدورات التثقيفية والتطويرية عن بعد وفي مختلف المجالات، مستهدفة الفئات المجتمعية كافة، وذلك في إطار المسؤولية الاجتماعية والشراكة المجتمعية و حرص الجمعية على تفعيل دورها لتقديم كل ما من شأنه رفع مستوى الوعي من خلال محاضرين معتمدين ، داعيةً الجميع إلى الحرص على متابعة ما يقدم من خلال هذه الدورات والاستفادة مما يطرح من خلاله من مواد وَفْق أساليب علمية صحيحة.// انتهى //22:01ت م0133