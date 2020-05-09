بغداد 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واسسجلت العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 76 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات في العراق إلى 2679 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي، عن تسجيل 3 وفيات جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية,مما رفع الوفيات الكلية إلى 107 حالات, فيما تم تسجيل 41 حالة شفاء جديدة, ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء التام إلى 1702حالة, وجرى خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فحص 1979 نموذجا، ليبلغ إجمالي عدد الفحوص المنجزة حتى اليوم 124920 نموذجا.يذكر أن الحالات الجديدة المسجلة في العراق توزعت على محافظات بغداد والبصرة وميسان وواسط والأنبار وصلاح الدين.// انتهى //22:03ت م0134