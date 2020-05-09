الرياض 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واستواصل إدارة المسؤولية الاجتماعية بنادي القادسية عملها الخيري في شهر رمضان المبارك حيث أتمت بفضل الله حتى منتصف شهر رمضان الجاري توزيع 2684 وجبة إفطار صائم على العاملين التابعين لبلدية محافظة الخبر في المدارس" أصدقاء البيئة"، بالإضافة للعاملين بالنادي.وتعد جميع الوجبات وفق معايير صحية وجودة عالية في مطبخ النادي، ويكون تغليفها وتجهيزها للتوزيع وفق الاشتراطات الصحية اللازمة .وانطلقت مبادرة قادسية الخير لتجهيز 4500 وجبة إفطار خلال شهر رمضان ، حيث وزعت 160 وجبة في أول أيام الشهر الكريم و سلمت الوجبات إلى المقيمين المحجورين في المدارس وذلك بالتعاون مع بلدية الخبر، توالى بعدها توزيع الوجبات بإشراف مباشر من المدير التنفيذي للنادي نايف الصاحب والمشرف العام على المسؤولية الاجتماعية بدر الرجيب .وتعد هذه المبادرة الثالثة التي يقدمها نادي القادسية في الشهر الكريم ، حيث قدم النادي 100 سلة غذائية بالتعاون مع جمعية إطعام كما قدم 50 سلة غذائية للعديد من الأسر المحتاجة بالتعاون مع جمعية مبرة الإحسان .وتأتي المبادرة إيماناً بدور النادي تجاه المجتمع خلال الشهر الكريم،في ظل الأوضاع الراهنة .// انتهى //22:07ت م0136