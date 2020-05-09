الجزائر 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واسطالب فريق شباب بلوزداد متصدر دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم رسميا إنهاء الموسم الكروي المتوقف منذ منتصف مارس الماضي بسبب تفشي جائحة كورونا، ومنحه اللقب، مؤكداً أن الوقت الحالي هو وقت التحضير بهدوء لموسم .2021/2020وذكر شباب بلوزداد في بيان أصدره اليوم : "صحة وسلامة اللاعبين ومختلف الأجهزة ومشجعي الأندية ككل والمواطنين، تمثل أولوية بالنسبة لنا، ونحرص بدقة على احترام القرارات التي تمليها السلطات ومختلف هيئات قطاع الصحة".وأوضح أن كرة القدم هي رياضة جماعية تتطلب احتكاكًا جسديا دائما بين الرفاق والمنافسين، متسائلاً كيف ستنظم تنقلات اللاعبين والجهاز الفني حتى إن تم تقليص الوفود إلى أقصى حد ممكن، وكيف سيتم ضمان النقل، والمبيت والإطعام.وأشار النادي الجزائري إلى أن العديد من اتحادات كرة القدم في العالم قررت إنهاء الموسم وترسيمه عند آخر جولة من الدوري تم اجراؤها، في تلميح صريح لمنحه لقب الدوري الجزائري على اعتبار أنه المتصدر الحالي بفارق ثلاث نقاط عن ملاحقيه المباشرين وفاق سطيف ومولودية الجزائر.وأكد أن قرار إنهاء الموسم سيكون إجراءا وقائيا وأفضل ما ينبغي اتخاذه، متمنياً أن يلقى طلبه اجماعا لدى المعنيين بكرة القدم من سلطات مدنية وهيئات كروية.وتجتمع وزارة الشباب والرياضة غدا الأحد باتحاد الكرة ورابطة دوري المحترفين لحسم مصير الدوري، علما أن اتحاد الكرة كان قد أقر خطة لاستكمال الدوري على مدار 8 أسابيع، بعد العودة للتدريبات لفترة تتراوح ما بين 5 و6 أسابيع مباشرة بعد إعلان نهاية الحجر الصحي.//انتهى//22:07ت م0137