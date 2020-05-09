الخرطوم16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واسدشن الملحق الديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين في جمهورية السودان عبدالله بن عبداللطيف آل الشيخ، برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين لعام 1441هـ، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في عدد من مدن السودان عبر توزيع أكثرمن 50 طناً من السلال الغذائية والتي تستهدف تفطير أكثر من 80 ألف صائم طوال الشهر الكريم .وأكد الملحق الديني عبدالله آل الشيخ أن البرنامج يعد أحد العطاءات الخيرة التي يقدمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزآل سعود - حفظه الله - لأشقائه في شهر‏ رمضان شهر المبارك، مبيناً أن قيادة هذه البلاد المباركة سباقة في البذل وبسخاء في أي وقت وتحت أي ظرف،لتنفيذ مثل هذا البرنامج الخيري الذي ينفذ في 18 دولة حول العالم من بينها جمهورية السودان .ونوه الملحق الديني السعودي بالجهود التي تقدمها وزارة الشؤون ‏الإسلامية والدعوة والإرشاد بقيادة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في الإشراف على هذا البرنامج المبارك ‏وتنفذه وفق منظومة الإجراءات الاحترازية المتخذة في المرحلة الحالية والذي يلقى ترحيب وتقدير من أبناء الشعب السوداني الشقيق .‏وبين عبدالله آل الشيخ أن هذا البرنامج المبارك الذي يتواصل في ظل الظروف العالمية يجد كل تقدير وإشادة من مختلف القيادات السياسية والإسلامية في السودان الذين يؤكدون دائما أن السعودية تمثل عمقا إستراتيجيا لكل المسلمين بالعالم والذين يرتبطون بها بوشائج المحبة والأخوة الصادقة، سائلاً الله أن يجزي خادم الحرمين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على خدماتهما المتواصلة وعطاءاتهما المتواصلة في بذل الخير ونشر القيم الإنسانية وأن يديم على المملكة رخاءها واستقراراها وأن يبعد عنها الوباء والبلاء وجميع بلاد العالم .// انتهى //22:41ت م0140