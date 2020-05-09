إسلام آباد 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واسارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 28736 حالة، توفيت منها 636، وتماثلت للشفاء 7809 حالات.وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه يوجد من إجمالي الإصابات المؤكدة في باكستان 10471 حالة في إقليم البنجاب، و10771 حالة في إقليم السند.كما توجد 4509 حالات في إقليم خيبر بختونخواه و1876 حالة في إقليم بلوشستان، و421 حالة في إقليم جلجت بلتستان و79 حالة في إقليم كشمير الحرة و609 حالات في منطقة العاصمة إسلام آباد.// انتهى //22:43ت م0143