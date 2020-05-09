الرياض 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واسأعلن نادي دينامو دريسدن المنافس في دوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم اليوم ، عبر موقعه على الإنترنت، خضوع فريقه بالكامل للعزل الطبي، بعد ظهور إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).ولم يكشف النادي عن أسماء اللاعبين المصابين حفاظا على الخصوصية، وفي ظل خضوع الفريق للعزل الصحي، لن يتمكن بذلك من المشاركة لدى استئناف منافسات مسابقتي دوري الدرجتين الأولى والثانية خلال أيام.وتجدر الإشارة إلى أن دينامو دريسدن، الذي عاد إلى التدريبات أمس الجمعة ، كان من المفترض أن يواجه هانوفر يوم 17 مايو الجاري ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية.وتقرر قبل أيام استئناف منافسات مسابقتي دوري الدرجتين الأولى والثانية بألمانيا اعتبارا من 16 مايو الجاري، بإقامة المباريات بدون جماهير وطبقاً لمعايير صحية صارمة.//انتهى//23:52ت م0153