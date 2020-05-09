المدينة المنورة 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واستنطلق غداً أعمال برنامج "التدريب العقاري الموجه" الذي تُنظمه عن بُعد الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة، بالتعاون مع المعهد العقاري السعودي.ويتضمن البرنامج التدريبي الذي يستمر 4 أيام، وتُقدمه نوف بنت إبراهيم بن سعيدان، موضوعات تتناول "اتحاد الملاك، وإدارة المرافق، والوساطة العقارية، والتسويق العقاري".وكانت غُرفة المدينة المنورة قد أتاحت التسجيل للمهتمين عبر الموقع الإلكتروني، مشيرةً إلى أن المشاركين في البرنامج سيحصلون على شهادات حضور للبرنامج.// انتهى //23:53ت م0154