مدريد 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واسأكد البرازيلي رونالدو مالك نادي بلد الوليد الإسباني لكرة القدم اليوم السبت عدم إصابة أي من لاعبي فريقه بفيروس كورونا المستجد.وقال رونالدو: "أجرينا فحوصا طبية يوم الأربعاء وجاءت كل النتائج سلبية، هذا أمر رائع في حد ذاته، وسنبدأ التدريبات يوم الاثنين".وأضاف "في الأسبوع الأول ستكون التدريبات فردية متضمنة بعض الأعمال البدنية ثم تبدأ مرحلة التدريب باستخدام الكرة".وأخضع بلد الوليد جميع لاعبيه ومنتسبيه لاختبار الكشف عن فيروس كورونا وجاءت جميع النتائج سلبية.// انتهى //23:54ت م0155