أبها 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واستمكنت بلدية طبب التابعة لأمانة منطقة عسير من ترحيل نحو 10 أطنان من المخلفات خلال الأيام الماضية ، وذلك في إطار حملات مكافحة التشوه البصري ، الذي يأتي هذا الإجراء ضمن جهود أمانة منطقة عسير المستمرة على المتابعة في جميع المواقع وتنفيذًا لتوجيهات أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي لمعالجتها .وتعمل البلدية على معالجة جميع عناصر التشوه البصري ، من خلال إزالة جميع المخلّفات ونظافة الساحات ونظافة المرافق العامة ، حيث كثفت البلدية الأعمال اليومية لمكافحة الظواهر السلبية وإزالتها للحفاظ على المظهر العام .// انتهى //23:55ت م0156