عام / بلدية طبب الفرعية تواصل أعمال مكافحة التشوه البصري وترحل 10 أطنان من المخلفات
السبت 1441/9/16 هـ الموافق 2020/05/09 م واس
أبها 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واس
تمكنت بلدية طبب التابعة لأمانة منطقة عسير من ترحيل نحو 10 أطنان من المخلفات خلال الأيام الماضية ، وذلك في إطار حملات مكافحة التشوه البصري ، الذي يأتي هذا الإجراء ضمن جهود أمانة منطقة عسير المستمرة على المتابعة في جميع المواقع وتنفيذًا لتوجيهات أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي لمعالجتها .
وتعمل البلدية على معالجة جميع عناصر التشوه البصري ، من خلال إزالة جميع المخلّفات ونظافة الساحات ونظافة المرافق العامة ، حيث كثفت البلدية الأعمال اليومية لمكافحة الظواهر السلبية وإزالتها للحفاظ على المظهر العام .
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