عام / الدفاع المدني بجازان: إبطال مفعول لغم جرفته السيول من الأراضي اليمنية إلى المنطقة
الأحد 1441/9/17 هـ الموافق 2020/05/10 م واس
جيزان 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واس
صرّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد الغامدي، بأن الدفاع المدني تلقى بلاغاً اليوم عن العثور على لغم أرضي بأحد الأودية جرفته السيول المنقولة من الأراضي اليمنية، حيث تم انتقال المختصين لموقع اللغم والتعامل معه بإبطال مفعوله دون حدوث أي ضرر ولله الحمد، كما تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.
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