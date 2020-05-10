عرعر 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واسنفّذ قطاع العويقيلة الصحي بمنطقة الحدود الشمالية اليوم، جولات توعوية ميدانية بالأسواق التجارية، تزامناً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار جائحة كورونا.وتهدف الجولات الميدانية إلى تثقيف وتدريب الموظفين العاملين بالمحال التجارية عن فيروس كورونا أعراضه وكيفية الوقاية منه، مع تدريبهم على كيفية غسيل الأيدي بالطريقة الصحيحة، والطرق المتبعة السليمة لاستلام البضائع وترتيبها لحماية العاملين والزبائن.كما جرى توزيع المنشورات التثقيفية للمواطنين لحماية المجتمع ونشر الوعي لزوار هذه المحال التجارية.// انتهى //00:16ت م0161