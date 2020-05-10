المدينة المنورة 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واسبدأت في المدينة المنورة اليوم فعاليات " تحدّي الإبداع البلدي"، والتي تنظمها أمانة المدينة المنورة عن بعد، بهدف الوصول لحلول إبداعية للمشكلات التي برزت مع جائحة فيروس كورونا في مجال الخدمات البلدية في المنطقة، بمشاركة عدد من المتخصصين ورواد الأعمال من مختلف مناطق المملكة.وأوضحت أمانة المدينة المنورة أنها استقبلت في اليوم الأول لفعاليات تحدي الإبداع البلدي ٢٨١ متقدما ٦٥% من الرجال و٣٥ % من النساء، وكانت مؤهلات المتقدمين تتراوح مابين الطلاب الجامعين والحاصلين على درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، فيما تنوعت تخصصات المتقدمين مابين الهندسة والطب والرياضيات والفيزياء وإدارة الأعمال.// انتهى //00:18ت م0163