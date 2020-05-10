عرعر 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واستواصل نقاط الفرز الصحي التابعة لصحة الحدود الشمالية بالتعاون مع المتطوعين أعمالها من خلال إجراء الفحص البصري للقادمين لمدينة عرعر عبر مداخلها.ويهدف الفحص الصحي للتأكد من خلو مرتادي الطريق من أعراض الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) ، عبر جهاز لقياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء دون التلامس لتقييم الحالات وفرزها، وتقديم الإرشادات الصحية للتوعية بالأساليب الصحيحة للوقاية من الفيروس، الذي يأتي تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشاره.// انتهى //00:19ت م0164