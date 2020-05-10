جدة 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واسدشنت جمعية خيركم لتحفيظ القرآن الكريم بجدة اليوم عن بعد أكاديمية الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي لتعليم القرآن الكريم وذلك عبر خدماتها المجانية بهدف تبني تطبيقات وبرامج الحلقات الإلكترونية، ومجالس الإقراء والإجازة، ودورات تجويد أون لاين، والمقارئ الهاتفية، وتطبيق اتلوها صح.من جهته أكد رئيس مجلس إدارة جمعية خيركم المهندس عبدالعزيز حنفي على دور الأكاديمية لخدمة كتاب الله الكريم، على مدار الساعة وبعدة لغات ، مقدماً شكره للقائمين على الأكاديمية لمشاركتهم الجمعية رسالتها في تعليم كتاب الله.الجدير بالذكر أن ثمار الأكاديمية خلال الفترة التجريبية وخلال 120يوماً تحديداً صححت 88588 تلاوة وانضم 2627 طالباً وطالبة إلى الحلقات الإلكترونية، كما استطاع 7080 مستفيداً من تعلم سورة الفاتحة، فيما تمكن 28 طالباً من حفظ كتاب الله ونيل الإجازة القرآنية.// انتهى //00:21ت م0165