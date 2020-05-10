عرعر 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واستنظم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية ممثلة بإدارة التعليم المستمر مسابقة تحت عنوان "كلنا مسؤول" وتجاوبًا مع المسؤولية المجتمعية " الزم بيتك" ، لجميع الطلبة بالمنطقة.وحددت الإدارة شروطًا للدخول بالمسابقة وهي أن تكون المسابقة من أهالي منطقة الحدود الشمالية، وأن تكون البيانات صحيحة ( الاسم كاملا- السجل المدني - مكان الإقامة)، كما يحق للمتسابق المشاركة مرة واحدة فقط وفي حال التكرار يستبعد من المسابقة، ويكون 22 - 9 - 1441 آخر موعد لاستقبال المشاركات.// انتهى //00:22ت م0166