جدة 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واسأنهت مبادرة "عودة " اليوم، إجراءات سفر إحدى رحلات المغادرة إلى باريس عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وعلى متنها (196) راكبًا من مختلف الجنسيات.وتمكّـن مبادرة "عودة" الراغبين من المقيمين حاملي تأشيــرة (الخروج والعودة، والنهائي) والتأشيرات بكافة أنواعها من السفـر جـواً إلى بلدانهم، بعد تأكيد موافقتها على استقبالهم، حيث يمكن الاستفادة من هذه المبادرة من خلال الدخول على أيقونة "عودة" في منصة "أبشر" للخدمات الإلكترونية، وتعبئة الحقول التالية: (رقم الإقامة - تاريخ الميلاد - رقم الجوال - مدينة المغادرة - مطار الوصول)، ولا يلزم للحصول على الخدمة وجود حساب للمستفيد في ( منصة أبشر)، وذلك بغرض التسهيل على المقيمين من جميع الجنسيات للاستفادة من المبادرة.مما يذكر أن هذه المبادرة تتم بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية وهي (وزارة الخارجية، ووزارة الحج والعمرة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومركز المعلومات الوطني، والهيئة العامة للطيران المدني، والخطوط الجوية العربية السعودية)، بالإضافة للقطاعات الأمنية (مديرية الأمن العام، والمديرية العامة للجوازات، والمديرية العامة للسجون، والإدارة العامة لشؤون الوافدين بوزارة الداخلية).// انتهى //00:24ت م0167