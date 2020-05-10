اجتماعي / جلسة تثقيفية عن سياسة الحماية من الأذى في المعسكرات والبرامج الكشفية
الأحد 1441/9/17 هـ الموافق 2020/05/10 م واس
الرياض 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واس
قدمت جمعية الكشافة العربية السعودية لمسؤولي العمل الكشفي اليوم برنامجا افتراضيا عن سياسة المنظمة الكشفية العالمية للحماية من الأذى ، قدمها القائد الكشفي بدر بن محمد الحويل ضمن البرامج التوعوية والتثقيفية التي تقدمها الجمعية خلال شهر رمضان المبارك .
وتضمنت الجلسة التعريف بالسياسة العالمية للحماية من الأذى والهدف من تلك السياسة ، وعرضاً لمحاور إستراتيجية الحماية من الأذى في جمعية الكشافة العربية السعودية ، وتعريف بأنواع وأشكال الإساءة وأين يمكن أن تحدث ، بالإضافة إلى إجراءات الحماية أثناء المناسبات الكشفية .
وتناول مقدم الجلسة الاختلافات الثقافية ودورها في الحماية من الأذى ومن أهمها الاختلافات في العادات والتقاليد ( القيم والمعايير ) ، والملابس ورمزيتها ، والتعامل مع الآخرين ( السلوك ) وثقافة الطعام والدين والمذاهب ومفهوم الوقت ، كما استعرض القواعد السلوكية التي يجب أن يلتزم بها المشارك في المناسبات الكشفية للسلامة من الأذى والحماية منه، لتكون المناسبة الكشفية بيئة خالية تماما من أي سوء معاملة .
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