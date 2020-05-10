الرياض 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واسقدمت جمعية الكشافة العربية السعودية لمسؤولي العمل الكشفي اليوم برنامجا افتراضيا عن سياسة المنظمة الكشفية العالمية للحماية من الأذى ، قدمها القائد الكشفي بدر بن محمد الحويل ضمن البرامج التوعوية والتثقيفية التي تقدمها الجمعية خلال شهر رمضان المبارك .وتضمنت الجلسة التعريف بالسياسة العالمية للحماية من الأذى والهدف من تلك السياسة ، وعرضاً لمحاور إستراتيجية الحماية من الأذى في جمعية الكشافة العربية السعودية ، وتعريف بأنواع وأشكال الإساءة وأين يمكن أن تحدث ، بالإضافة إلى إجراءات الحماية أثناء المناسبات الكشفية .وتناول مقدم الجلسة الاختلافات الثقافية ودورها في الحماية من الأذى ومن أهمها الاختلافات في العادات والتقاليد ( القيم والمعايير ) ، والملابس ورمزيتها ، والتعامل مع الآخرين ( السلوك ) وثقافة الطعام والدين والمذاهب ومفهوم الوقت ، كما استعرض القواعد السلوكية التي يجب أن يلتزم بها المشارك في المناسبات الكشفية للسلامة من الأذى والحماية منه، لتكون المناسبة الكشفية بيئة خالية تماما من أي سوء معاملة .// انتهى //01:16ت م0183