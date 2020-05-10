السيح 16 رمضان 1441هـ الموافق 09 مايو 2020م واسأغلقت بلدية الخرج مساء اليوم 14 منشأة تجارية في مدينة السيح، بسبب عدم التزامها بتطبيق الاشتراطات البلدية والاشتراطات المتعلقة بالاحترازات الصحية للوقاية من "فيروس كورونا".ودعت بلدية الخرج المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في مختلف المنشآت التجارية بمدينة السيح وفي المراكز والقرى التابعة لخدماتها ، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.// انتهى //01:17ت م0184