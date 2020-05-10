الرياض 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واسأطلق الاتحاد السعودي للريشة الطائرة النسخة الثانية من البرنامج التدريبي للمهارات الأساسية لرياضة الريشة الطائرة والقانون الدولي لها عن بعد.وجاءت إقامة النسخة الثانية من البرنامج نتيجة للتفاعل والنتائج المثمرة التي حظيت بها النسخة الأولى من البرنامج .ويحاضر بالدورة مدرب المنتخب السعودي للريشة الطائرة عمار عوض والحكم الوطني محمد باسودان وتشمل عدة محاضرات تهدف للتعريف بفكرة اللعبة وتاريخها وأدواتها وقوانينها والأخطاء القانونية الشائعة بها وآليات التحكيم الخاصة بها ومهاراتها الأساسية وخطط اللعب الخاصة باللعبة.وشهدت النسخة الأولى من الدورة إقبالا كبيرا لدى المتدربين نظرا للشعبية التي باتت تحظى بها رياضة الريشة الطائرة في المملكة العربية السعودية.// انتهى //01:28ت م0185