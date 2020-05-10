الرياض 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واسشارك نادي الصقور السعودي اليوم في اليوم العالمي للطيور المهاجرة الذي يقام هذا العام تحت شعار "الطيور تربط عالمنا".ويعد اليوم العالمي للطيور المهاجرة حملة توعوية سنوية تسلط الضوء على أهمية الحفاظ على الطيور المهاجرة، من خلال إقامة فعاليات ترفع الوعي العالمي بالتهديدات التي تواجهها الطيور المهاجرة، وأهميتها البيئية والحاجة للتعاون الدولي للحفاظ عليها.وخصصت الأمم المتحدة يومين للطيور المهاجرة هما السبت الثاني من شهري مايو وأكتوبر في كل عام.وأوضح الرئيس التنفيذي لنادي الصقور السعودي حسام بن عبدالمحسن الحزيمي بأن احتفاء نادي الصقور بهذا الحدث العالمي يأتي ضمن أهداف النادي للتوعية بأهمية الحفاظ على الطيور المهاجرة بشكل عام والصقور بشكل خاص.وأضاف الحزيمي :"للصقور والطيور المهاجرة بشكل عام أهمية بالغة في التوازن البيئي والحياة البرية، وتعريف المجتمع بهذا الدور من شأنه الإسهام في تحقيق التوازن البيئي".وأشار الرئيس التنفيذي لنادي الصقور إلى أن الصيد الجائر يعد أحد أبرز المعوقات التي تواجه الطيور المهاجرة، داعيا المهتمين بالصيد في المملكة إلى مراعاة الدور الكبير الذي تقوم به الطيور في البيئة، حيث إن العبور الآمن للطيور المهاجرة ضروري جدا لدعم الوظائف البيئية.يذكر أن مشاركة نادي الصقور في اليوم العالمي الأول للطيور المهاجرة للعام الحالي تمثلت بنشر معلومات توعوية حول أهمية الطيور المهاجرة، بالإضافة لإبراز الجهود التي تقوم بها المملكة في هذا الجانب.// انتهى //01:36ت م0186