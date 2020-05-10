الرس 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واسثمن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم خلال خطاب بعثه اليوم لرئيس مجلس إدارة جمعية إكرام النعم بمحافظة الرس بمنطقة القصيم عبدالعزيز بن ناصر المسند الجهود التي تبذلها الجمعية , ضمن مبادرة "نهر العطاء" و "إفطارك في مكانك" , والمتمثلة في توزيع أكثر من 56 ألف وجبة للمتضررين من جائحة فيروس كورونا بالمنطقة.وقال سموه : اطلعنا على جهودكم المباركة والنابعة من مسؤوليتكم المجتمعية تجاه توزيع الوجبات على المستفيدين , والتوعية المجتمعية للحفاظ على النعم , ونشكر لكم ولكافة أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي الجمعية هذه الجهود المباركة واستشعاركم للمسؤولية الاجتماعية عبر مثل هذه المبادرات التي تسهم ـ بإذن الله ـ في خدمة المستفيدين بمحافظة الرس.واختتم سموه بالدعاء أن يتقبل من الجميع وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم , سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والآمان تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وأن يبارك بالجهود , وأن يوفق الجميع لكل خير .يذكر أن جمعية إكرام النعم بمحافظة الرس قدمت وعلى مدى 14 يوماً , أكثر من 15 ألف وجبة ضمن حملة سمو أمير منطقة القصيم نهر العطاء , و41,010 وجبة إفطار ضمن حملة سموه إفطارك في مكانك , والتي تأتي استمراراً لتنفيذ مشاريع إفطار صائم في عموم المنطقة حسب ما تقتضيه المرحلة.// انتهى //01:37ت م0187