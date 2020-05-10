حائل 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واستبرع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة اليوم بثلاثين ألف وجبة إفطار صائم لمبادرة " أجر وغنيمة " التي أطلقها سمو أمير المنطقة في الخامس من شهر رمضان المبارك .وتهدف مبادرة " أجر وغنيمة " إلى مساعدة المتضررين من تداعيات جائحة فايروس كورونا والمحتاجين في المنطقة بدعم من الغرفة التجارية بحائل وبالشراكة مع مركز الدعم المجتمعي في توزيع وجبات إفطار صائم وإيصالها للمستحقين .// انتهى //01:38ت م0189