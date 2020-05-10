عرعر 16 رمضان 1441هـ الموافق 09 مايو 2020م واسرافقت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الجهات الأمنية بمدينة عرعر خلال ساعات منع التجول، فيما تشهد الطرقات والشوارع العامة التزاماً من الجميع، في مشهد حضاري يدل على وعي المواطنين والمقيمين وتجاوبهم وامتثالهم لتطبيق الأمر، في حين تستمر القطاعات الحيوية المستثناة في أداء عملها بكل يسر وسهولة.ورصدت "واس" انتشار رجال الأمن بالمنطقة خلال ساعات منع التجول، ونقاط التفتيش التي أقيمت في عدد من الشوارع العامة لمتابعة تطبيق المواطنين والمقيمين لهذا الأمر.// انتهى //01:40ت م0190