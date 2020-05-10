عام / عدسة "واس" ترافق ميدانياً الجهات الأمنية خلال ساعات منع التجول بعرعر
الأحد 1441/9/17 هـ الموافق 2020/05/10 م واس
عرعر 16 رمضان 1441هـ الموافق 09 مايو 2020م واس
رافقت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الجهات الأمنية بمدينة عرعر خلال ساعات منع التجول، فيما تشهد الطرقات والشوارع العامة التزاماً من الجميع، في مشهد حضاري يدل على وعي المواطنين والمقيمين وتجاوبهم وامتثالهم لتطبيق الأمر، في حين تستمر القطاعات الحيوية المستثناة في أداء عملها بكل يسر وسهولة.
ورصدت "واس" انتشار رجال الأمن بالمنطقة خلال ساعات منع التجول، ونقاط التفتيش التي أقيمت في عدد من الشوارع العامة لمتابعة تطبيق المواطنين والمقيمين لهذا الأمر.
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