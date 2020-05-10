المدينة المنورة 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واسعقدت اللجنة الصناعية بغرفة المدينة المنورة اليوم اجتماعها الأول للدورة الرابعة عشرة عن بعد , بحضور أمين عام الغرفة المهندس عبدالله أبو النصر .وتم خلال الاجتماع ‏ التصويت على اختيار الدكتور صالح فارسي رئيساً للجنة والمهندس عبدالعزيز الدخيل نائباً للرئيس والمهندس طارق الميمني ممثلاً للجنة في مجلس الغرف .كما تم مناقشة لائحة اللجان القطاعية بالغرفة والمعتمدة من قبل مجلس الإدارة, كذلك مناقشة العقبات والمعوقات التي تواجه المستثمرين الصناعيين في ظل مجريات جائحة كورونا وآليات التعامل مع المراحل وفق ترتيب الأولويات والمستجدات .وتاتي هذه الاجتماعات في الوقت الذي تسعى فيه غرفة المدينة لتطوير القطاع الصناعي بالمنطقة وتمكين المستثمرين وتهيئة البيئة الاستثمارية بمنطقة المدينة المنورة .// انتهى //01:47ت م0193